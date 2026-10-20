Amop pensa a parenti e familiari: al via i corsi per chi assiste i malati

Iniziano a Piacenza i corsi di formazione gratuiti organizzati da Amop e Fondazione Amop, pensati per familiari, parenti e amici che si occupano dell’assistenza a persone malate. Gli incontri, strutturati sulla base di manuali realizzati in collaborazione con i reparti oncologici di Torino e Verona e con professionisti dedicati, si terranno con cadenza bisettimanale presso la sede di via Luciano Bertè 2, a partire da giovedì 5 novembre alle ore 17.

L’iniziativa intende rispondere alle esigenze concrete delle famiglie del territorio coinvolte nell’assistenza quotidiana. Come spiega l’oncologo Luigi Cavanna: «I caregivers sono sicuramente migliaia nella nostra provincia. È importante dare informazioni su come gestire gli effetti collaterali delle cure e offrire un supporto psicologico per avere la forza di andare avanti, oltre a far conoscere i propri diritti».