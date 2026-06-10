Area ex Acna, incontro pubblico per aggiornamenti sul progetto

Un incontro pubblico con i rappresentanti dell'amministrazione comunale sul tema dell'area ex-Acna è in programma per le 20.45 di oggi, mercoledì 10 giugno, nella Sala della Partecipazione di via Taverna 39 a Piacenza.

Il vicesindaco Matteo Bongiorni incontrerà i cittadini e le realtà interessate per condividere lo stato delle fasi espropriative e progettuali, l'interlocuzione con la Soprintendenza e la discussione sulla proposta di spostamento della strada di accesso al parcheggio, nonché per un confronto sullo spazio destinato alla sosta dei camper.