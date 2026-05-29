Barino di Palazzo Mercanti, apertura all’inizio di luglio

Al via, con il mese di giugno, la fase operativa della nuova gestione integrata dei servizi turistici, culturali e di accoglienza nel cuore della città, che comprende l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT-R), il caffè storico sotto i portici del Municipio e il servizio di apertura al pubblico di Palazzo Gotico.

La rete di imprese guidata da Monteleone Group – che opererà insieme a Food Evolution Srl, Artemisia Srl e Diamaty Srl – riceverà in consegna nella giornata di lunedì 1, come previsto dal disciplinare di concessione, sia lo IAT-R, il cui staff è stato interamente riconfermato, sia l’attività di apertura e chiusura del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, che sarà visitabile – compatibilmente con il calendario degli eventi – durante gli orari di operatività dello sportello turistico: il lunedì dalle 10 alle 16, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Una novità importante rispetto al passato, quando le visite erano possibili solo in concomitanza con iniziative speciali, che va ad arricchire ulteriormente il patrimonio storico e culturale del territorio fruibile da residenti e turisti.

Per accedere al Salone Monumentale è previsto un biglietto d’ingresso di 2 euro (con varie agevolazioni), ma nelle giornate di lunedì 1, dalle 13.30 alle 16 e martedì 2 giugno, dalle 10 alle 18 (ultima salita ore 17.30), per inaugurare la nuova gestione l’ingresso sarà libero e gratuito. Verranno inoltre organizzate visite guidate gratuite della durata di un’ora, con ritrovo presso lo IAT-R, lunedì 1 alle 14.30 e martedì alle ore 12.00, 14.30 e 17.00. La prenotazione è consigliata, rivolgendosi allo 0523-492001 o scrivendo a [email protected]

E’ fissata all’inizio di luglio, invece, la riapertura del caffè storico al piano terra di Palazzo Mercanti. A partire da mercoledì 3 giugno, infatti, inizieranno i lavori di consolidamento e restauro dello scalone monumentale del Municipio. Nel primo mese il cantiere coinvolgerà tutto il piano terra, quindi sia i locali oggetto della concessione come caffè storico, che resterà necessariamente chiuso al pubblico, sia la portineria di accesso agli uffici comunali – che saranno raggiungibili dall’ingresso di via Pietro Da Cagnano – e alla sala stampa “Giulio Cattivelli”.