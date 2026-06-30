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Bici e monopattini a noleggio, il Comune rinnova la flotta

Federico Frighi
Federico Frighi
|3 ore fa
Bici e monopattini a noleggio, il Comune rinnova la flotta
1 MIN DI LETTURA
L’amministrazione comunale decide di proseguire sulla strada della micro-mobilità sostenibile e si prepara a indire un nuovo bando di gara per il noleggio di biciclette, ciclomotori e monopattini elettrici a disposizione di turisti, residenti nel Comune, residenti in altri Comuni che si trovano a frequentare la città per lavoro o per i più svariati motivi. La flotta dovrà essere formata da almeno 150 biciclette di cui almeno cento a pedalata assistita, senza necessità di allacciamenti elettrici presso i punti di prelievo e di consegna. Poi almeno 10 ciclomotori a propulsione elettrica e l’eventuale presenza di un’ulteriore flotta di monopattini elettrici a integrazione del servizio di noleggio bici. Ma anche di un eventuale servizio di bike locker, a totale cura e spese del soggetto gestore. Per bike locker si intende una struttura chiusa, tecnologicamente avanzata, tipo un grosso cassonetto di strada dove vengono custodite le biciclette al sicuro dai ladri.
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