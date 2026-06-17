Bimbo in ospedale dopo la lite. La Besurica si ribella: «Più controlli»

Una lite tra ragazzini, nata forse per futili motivi e dai contorni ancora poco chiari, si è conclusa con il ricorso al pronto soccorso pediatrico per un bambino di soli nove anni. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica ai giardini di via Ucelli di Nemi alla Besurica, ha suscitato numerose reazioni tra residenti e famiglie, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza del quartiere.

Secondo informazioni che si è potuto raccogliere, in parte frammentarie, il bambino (che era in compagnia di un amichetto) sarebbe stato coinvolto in un diverbio con altri minori e avrebbe poi avuto la peggio. Sarebbe stato colpito da un pugno. Sull’età del presunto, o presunti aggressori, non ci sono certezze: alcuni parlano di dodicenni, altri di adolescenti più grandi. Proprio la mancanza di segnalazioni ufficiali rende difficile ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul posto, infatti, non sono intervenute le forze dell’ordine e nessuno avrebbe richiesto il loro intervento nell’immediatezza dei fatti. Il bambino sarebbe stato successivamente accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico per accertamenti e cure. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione, è stato dimesso subito dopo e le conseguenze fisiche dell’episodio sarebbero state lievi.