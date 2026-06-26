Blackout in via XX, la rabbia dei negozianti «Sei ore senza luce e guadagni azzerati»

Medici di famiglia sommersi di richieste, Cau preso d’assalto, blackout in diverse zone della città e perfino momenti di apprensione per una bambina di quattro anni rimasta accidentalmente chiusa nell’abitacolo di un’auto. L’ondata di calore che sta investendo anche Piacenza fa registrare giornate nere.

Tra gli episodi che hanno suscitato maggiore malcontento c’è il lungo blackout che mercoledì ha interessato via XX Settembre, costringendo diverse attività commerciali a tenere abbassate le serrande per gran parte della giornata. La corrente è mancata dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio, quando sul posto sono arrivati i tecnici di E-Distribuzione.

La rabbia dei commercianti non si è fatta attendere. «È inammissibile che nessuno sia intervenuto per sei ore - sbotta una commerciante della via -. Abbiamo segnalato il guasto fin dal mattino al numero verde, ma fino al primo pomeriggio nessuno ci ha fornito spiegazioni. Non è possibile lasciare il centro storico senza corrente elettrica per così tanto tempo, oltre tutto in un giorno di mercato».