Buche su strade e marciapiedi quasi 200 richieste di danni
Pochi giorni fa davanti a un bar in piazzale Roma uno straniero cade in una buca e si frattura un ginocchio. Vuole denunciare il Comune
Marcello Pollastri
|2 ore fa
Buche a Piacenza
Quasi duecento richieste di risarcimento danni al Comune in poco meno di quattro anni. È il conto, tutt’altro che trascurabile, delle cadute, degli incidenti e dei danni provocati ai piacentini da buche, marciapiedi sconnessi e strade dissestate a Piacenza dal settembre 2022 a oggi. Pratiche che raccontano di una città alle prese con una manutenzione difficile e che torna d’attualità dopo quanto accaduto poche settimane fa davanti al bar Ohana, in piazzale Roma, dove un 40enne nigeriano si è fratturato la rotula del ginocchio dopo aver messo il piede in una delle profonde buche presenti nello spiazzo davanti al locale.