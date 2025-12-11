Buoni spesa a chi compra nei negozi di Caorso

Sono venti gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa “Compra a Caorso che ti conviene”. La proposta, ideata dall’amministrazione comunale in piena pandemia, è nata nel 2020, per stimolare i concittadini a tornare ad acquistare nei negozi del paese soprattutto dopo il periodo di costretto isolamento sociale. Da allora, il gruppo di maggioranza, guidato dalla sindaca Roberta Battaglia, ha scelto di continuare a riproporre la formula di sostegno all’economia locale. Per il 2025 sono stati messi a bilancio 20mila euro, convertiti in buoni dal valore di 2 euro (che si ricevono per ogni 10 euro di spesa). I buoni stanno già circolando tra le attività e i clienti del centro paese e saranno spendibili fino ad aprile.

Commenta la sindaca Battaglia: «Siamo arrivati alla sesta edizione. Ventimila euro sono le risorse che mettiamo a disposizione delle nostre botteghe e piccole attività. L’emissione dei buoni innesca un circuito di spesa nei nostri negozi e sono una fonte di risparmio per i cittadini. Avere in mano dei buoni ti porta inoltre a volerli spendere ed esaurire sul territorio, in questo modo si potenzia e si crea interesse per il commercio locale».