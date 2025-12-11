Buoni spesa a chi compra nei negozi di Caorso
Ventimila euro stanziati dal Comune - è la sesta edizione - per permettere un risparmio ai cittadini e sostenere l'interesse verso il commercio locale
Valentina Paderni
|57 minuti fa
Via Roma a Caorso- © Libertà/Valentina Paderni
Sono venti gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa “Compra a Caorso che ti conviene”. La proposta, ideata dall’amministrazione comunale in piena pandemia, è nata nel 2020, per stimolare i concittadini a tornare ad acquistare nei negozi del paese soprattutto dopo il periodo di costretto isolamento sociale. Da allora, il gruppo di maggioranza, guidato dalla sindaca Roberta Battaglia, ha scelto di continuare a riproporre la formula di sostegno all’economia locale. Per il 2025 sono stati messi a bilancio 20mila euro, convertiti in buoni dal valore di 2 euro (che si ricevono per ogni 10 euro di spesa). I buoni stanno già circolando tra le attività e i clienti del centro paese e saranno spendibili fino ad aprile.
Commenta la sindaca Battaglia: «Siamo arrivati alla sesta edizione. Ventimila euro sono le risorse che mettiamo a disposizione delle nostre botteghe e piccole attività. L’emissione dei buoni innesca un circuito di spesa nei nostri negozi e sono una fonte di risparmio per i cittadini. Avere in mano dei buoni ti porta inoltre a volerli spendere ed esaurire sul territorio, in questo modo si potenzia e si crea interesse per il commercio locale».
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Albergo distrutto dai minori stranieri». Il Comune paga 50mila euro
2.
Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera
3.
Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina
4.
Fiorenzuola, una strana creatura al posto dell'albero di Natale