Cadono calcinacci, pericolo in via XX Settembre

Girare per la città con il naso all’insù. In certe strade di Piacenza è bene camminare così e non solo per ammirare l’architettura. Ieri, verso l’ora di pranzo, via XX Settembre è stata temporaneamente chiusa per la messa in sicurezza del tratto di fronte alla casa in stile liberty non lontano da Zara, nei pressi dell’incrocio con via San Giuliano e via Felice Frasi. Dal palazzo sono infatti caduti di sotto alcuni calcinacci. Tanto più perché si tratta della via più affollata di pedoni in tutta la città, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno transennato il tratto adiacente al palazzo, in attesa di ulteriori controlli.

Si tratta di Casa Milza, una delle poche architetture liberty rimaste a Piacenza. Appena fuori dal cuore della città, ma pur sempre in centro storico, c’è chi da tempo convive con una situazione analoga. Lungo il perimetro dell’edificio oggetto ormai da tempo di lavori di recupero, fra cantone Santa Margherita e via santa Eufemia, dall’alto cadono mattoni.