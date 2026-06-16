Ciclabile a Mucinasso: «Non vogliamo mica la luna....»

Se si vuole comunicare qualcosa alle istituzioni, anche una protesta come in questo caso, lo si può fare anche in modo fantasioso e attingendo dalla musica italiana. Lo ha fatto Ornella Maini, che per segnalare un problema che riguarda la zona in cui abita ha scelto di parafrasare il testo di “Non voglio mica la luna” della piacentina Fiordaliso. Recita più o meno così: “Non voglio mica la luna, vorrei un’apertura...Per non rischiare la pelle, le auto alle spalle ahimè...”.

Poche parole che ha inviato a “Libertà” per descrivere il disagio che sta vivendo da un po’ di tempo. Riguarda la nuova pista ciclabile che dalla zona Farnesiana arriva a Mucinasso, da poco ultimata, ma non ancora inaugurata.