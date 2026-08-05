Ciclabile per Gossolengo: «Le mancano solo un po’ di ombra e panchine»

È uno dei percorsi più frequentati da chi ama camminare, correre o spostarsi in bicicletta tra città e provincia. La pista ciclabile che collega Piacenza a Gossolengo si sviluppa per circa 7,8 chilometri, partendo dalla zona urbana del capoluogo, passando dalla Besurica e proseguendo poi verso il territorio extraurbano fino al centro del paese. Un collegamento molto utilizzato soprattutto nei mesi estivi, quando il numero di ciclisti, podisti e camminatori aumenta. Proprio lungo il tratto che dalla Besurica conduce verso l’Istituto Agrario Raineri-Marcora, circa tre chilometri di percorso, alcuni frequentatori segnalano però la necessità di avere più punti di sosta, con panchine e aree ombreggiate.

«Durante una passeggiata un po’ d’ombra e una panchina sono necessarie, soprattutto in questo periodo estivo», raccontano alcuni utenti della ciclabile. Una richiesta legata soprattutto alla possibilità di fermarsi lungo il tragitto, particolarmente apprezzato anche da persone che percorrono la pista a piedi.