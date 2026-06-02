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Cittadella, diciotto anni di controversie, tra polemiche e dietrofront

Dall’approvazione del progetto nel 2008 ai ritardi, allo stop and go fino alla risoluzione

Redazione
|2 ore fa
Un’immagine del cantiere di alcuni anni fa
Un’immagine del cantiere di alcuni anni fa
1 MIN DI LETTURA
La rimozione della gru in piazza Cittadella rappresenta l’ennesimo capitolo di una delle vicende urbanistiche e politiche più lunghe e controverse della città. L’idea di realizzare un parcheggio interrato davanti a palazzo Farnese nasce nel 2008 con l’approvazione del progetto preliminare. Il piano prevede oltre 250 posti auto sotterranei, la sistemazione della piazza, la gestione delle strisce blu e del servizio rimozioni. Il concessionario è “Piacenza Parcheggi”, società facente capo al gruppo Gps – Global Parking Solutions. Il progetto prende forma durante il mandato dell’allora sindaco Roberto Reggi.
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