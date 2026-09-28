Cittadella, Gps supera lo scoglio di Vicenza e rilancia il contenzioso

Piazza Cittadella. Che ne è del contenzioso tra il Comune e Gps-Piacenza Parcheggi che, a partire dall’estate 2024, ha tenuto in sospeso il destino dello spazio ai piedi del complesso monumentale di Palazzo Farnese? Quanto può pesare la novità maturata in queste settimane in terra veneta che vede la società presieduta da Filippo Lodetti Alliata in uscita dalla causa legale con il Comune di Vicenza in virtù di un accordo da 6 milioni?

E’ bene ricordare che, all’ombra del Gotico, l’ultimo pronunciamento giudiziario risale al 29 aprile scorso, quando il Tribunale ha respinto il ricorso che la società che per 14 anni, in virtù dell’appalto vinto nel 2012, ha gestito i parcometri della città ha presentato per stoppare l’intimazione del Comune a riconsegnare sia i parcometri stessi sia l’area di piazza Cittadella dove il cantiere per l’autosilo interrato è rimasto al palo. Un ricorso cautelare sul quale non è ancora seguito il pronunciamento di merito, e che, in ogni caso, ha consentito a Palazzo Mercanti di riprendere possesso dell’area (e dei parcometri) e di avviare l’iter progettuale per la riqualificazione di piazza Cittadella. La partita è arrivata a questo punto, con l’amministrazione che ha fiduciosamente indicato nel giugno 2027 l’inizio dei lavori di riqualificazione.