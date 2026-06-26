Cittadella, il nodo parcheggi: saranno 25 i posti per le auto a rotazione

La nuova piazza Cittadella immaginata da Arcadis sarà pedonale, funzionale a ospitare eventi e caratterizzata da una vera e propria foresta urbana: trenta alberi, cento arbusti e oltre 2mila essenze erbacee trasformeranno uno degli spazi più simbolici del centro storico. Il progetto, reso pubblico ieri l’altro, archivia definitivamente, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’idea del parcheggio interrato che per oltre un decennio ha accompagnato il dibattito sul futuro dell’area.

L’autosilos, nella sua ultima versione da circa 250 posti auto (inizialmente erano mille), era già stato di fatto accantonato dall’amministrazione all’indomani della decisione di rescindere il contratto con l’ex concessionaria Piacenza Parcheggi-Gps. Eppure la sua cancellazione riporta inevitabilmente al centro la domanda che residenti, commercianti si pongono da sempre: dove verranno recuperati i posti auto necessari a servire la parte nord della città?

La questione della sosta è sempre stata uno degli aspetti più discussi del progetto di riqualificazione di piazza Cittadella.