Cittadella, il verde e il sondaggio: «Oltre 1.200 no al progetto Arcadis»

Lo scrutinio in pubblico delle schede del sondaggio popolare sul progetto Arcadis per Piazza Cittadella rappresenta la determinazione, l’ostinazione democratica, delle associazioni che si sono opposte al taglio degli alberi. Il risultato del sondaggio, 38 i punti di raccolta, vede 1.266 pronunciamenti contro il progetto, 87 a favore e 10 schede nulle, per un totale di 1.363.

Nel secondo anno da quella partecipata stagione a favore del verde e contro il parcheggio sotterraneo, in fregio al cantiere abbandonato si sono ritrovati cittadini, associazioni come Laboratorio Popolare Cultura e Arti, Piacenza Mosaico, Piacenza Cittadella e artisti che hanno celebrato il momento con brevi performance.