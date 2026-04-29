Cittadella, stallo continuo. Due udienze e uno stand-by

l Due udienze, ma al momento nessun esito. O meglio, l’esito c’è, ma è interlocutorio, cosa questa che non accelera certo l’ormai annosa questione relativa al cantiere fermo in piazza Cittadella. Ieri mattina, prima della partenza della sindaca Katia Tarasconi per San Francisco dove il nostro fegato etrusco sarà esposto nella grande mostra sulla civiltà etrusca, il Comune ha presenziato alla prima delle due udienze in calendario al tribunale civile.

Presenti le parti del contraddittorio davanti al giudice Alessandro Rago, questa prima udienza entrava nel merito della decisione di risoluzione del contratto assunta dall’amministrazione per l’inadempimento addebitato a Gps-Piacenza Parcheggi riguardo all’appalto aggiudicato nel 2012, che avrebbe dovuto portare alla realizzazione del parcheggio interrato da 250 posti auto davanti a Palazzo Farnese, progetto ormai tramontato. Il giudice ha ascoltato le parti e si è riservato di decidere prossimamente.

Anche la seconda udienza, svoltasi senza le parti e quindi soltanto cartolare, nella quale il giudice Antonio Fazio ha preso in esame le memorie prodotte dai due protagonisti della contesa giudiziaria, si è risolta con una sorta di nulla di fatto, poiché anche in questo caso il giudice si è preso tempo riservandosi una decisione in futuro.