Coltellata a un 19enne in via Chiapponi, una condanna a sette anni

«Per lui non aver accoltellato, ma aver fornito l’arma all’amico, significa essere innocente. Dalle sue chat capiamo che vive questa situazione come un’ingiustizia. Non si rende conto d’aver partecipato al delitto allo stesso modo di chi ha sferrato materialmente il colpo». Così, secondo il pubblico ministero Emilio Pisante, il 21enne Gamal Shaker vive la sua condizione d’imputato, accusato del tentato omicidio di uno studente 19enne, aggredito due anni fa in via Chiapponi. Un’innocenza che il giovane è tornato a professare in aula davanti ai giudici, che però non gli hanno creduto e lo hanno condannato a sette anni di reclusione, accogliendo la richiesta del pm. La sentenza è stata accolta dal ragazzo con gesti di disperazione, prima d’essere riaccompagnato dalla polizia penitenziaria nel carcere bolognese della Dozza.

Si è chiuso così il processo in primo grado nei confronti del ragazzo, detenuto dal 13 novembre 2024, che ha alle spalle una condanna per stupefacenti, un procedimento in corso per un accoltellamento e che in passato è stato raggiunto da un Daspo Willy, una misura di prevenzione del questore applicata contro le bande dei cosiddetti “maranza”.

La vicenda processuale che lo riguarda è complessa e ha visto diversi cambi di fronte, con una ricostruzione che è andata affinandosi nel tempo. Inizialmente Shaker era stato ritenuto l’autore materiale dell’accoltellamento, avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica 27 ottobre 2024. Un fendente che raggiunse il braccio dello studente e, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto avere un esito fatale. A un certo punto un suo amico si presentò in questura, autodenunciandosi e parlando dell’uso di cocci di bottiglia. Una versione risultata falsa, tanto da portare a una denuncia per autocalunnia. Secondo il pm, quella versione fu architettata a tavolino.