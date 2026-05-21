Commercianti di piazza Cittadella, contributi dal Comune anche per il 2026

La Giunta comunale ha confermato, anche per il 2026, l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle attività commerciali per le quali la prossimità con il cantiere di piazza Cittadella ha avuto, inevitabilmente, un impatto sia in termini di accessibilità che di visibilità.

A disposizione, la somma complessiva di 8200 euro da destinare agli esercizi con ingresso o affaccio di vetrine promozionali ed espositive su piazza Cittadella o piazza Casali: negozi di vicinato con superficie sino ai 250 metri quadri, attività artigianali da asporto, bar e ristoranti, servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, centri estetici, lavanderie e simili) e agenzie di viaggio. L'importo sarà di 1400 euro per le attività con dehors, 600 euro per le altre tipologie. Non rientrano tra i possibili destinatari banche o attività di intermediazione creditizia, studi di libera professione, agenzie assicurative e immobiliari, ambulatori e strutture sanitarie, locali di intrattenimento e spettacolo.

Le domande - utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web comunale, al link comune.piacenza.it/imprese - dovranno pervenire entro mercoledì 10 giugno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected] , sottoscritte digitalmente e corredate della marca da bollo, nonché di tutta la documentazione obbligatoria indicata. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), telefonando allo 0523-492218 o scrivendo a [email protected]