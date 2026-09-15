Controlli della Finanza: sequestrati hashish, manganello e tirapugni

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza, in particolare svolti dai militari Anti Terrorismo Pronto Impiego, finalizzati a contrastare i traffici illeciti in genere, con particolare riferimento a quelli degli stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pubblica utilità “117”, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata nel pieno centro cittadino, in una zona caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e dal continuo passaggio di persone. Qui, i militari, insospettiti dai movimenti di due giovani, hanno proceduto al loro controllo.

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di rinvenire nella disponibilità di uno dei due giovani un borsello con 13 dosi di hashish già confezionate, oltre a un manganello telescopico. Il secondo giovane è stato invece trovato in possesso di un tirapugni.

I due soggtti sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Uno dei due è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente e gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.