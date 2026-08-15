Da via Veneto  a via Borghetto quattro strade si rifanno il look

Lavori concentrati tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, con l’obiettivo di chiudere i cantieri prima della ripresa delle scuole. Sono quattro le strade cittadine interessate dagli interventi di riqualificazione del manto stradale programmati dal Comune: via Farnesiana, via Veneto, via Borghetto e via San Bartolomeo. I lavori, salvo condizioni meteo avverse, comporteranno inevitabilmente alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Il primo intervento partirà lunedì 24 agosto in via Farnesiana, nel tratto compreso tra via Millo e la rotatoria all’incrocio con via Radini Tedeschi e via Rigolli. Il cantiere durerà circa 15 giorni e interesserà anche via Millo, dall’intersezione con via Farnesiana fino all’altezza di via Falconi.

«Parliamo dello stesso tratto stradale che nell’estate 2025 aveva visto il rifacimento della rete acquedottistica e dei relativi allacci – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni –. La strada era stata poi ripristinata in via provvisoria, in attesa dell’intervento programmato quest’anno».