Donna investita sulle strisce alla rotatoria di via Alberoni

Una donna a piedi è stata travolta da un veicolo, verso le 12 di venerdì 25 settembre, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all'altezza della piccola rotonda tra la statale 10 e via Alberoni, davanti alla chiesa di Torricella a Piacenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'impatto e le successive operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno reso necessario il blocco del traffico nella zona per circa 30 minuti, causando rallentamenti e disagi alla circolazione prima del ripristino della normale viabilità. La donna è stata trasportata in ospedale in ambulanza per le cure del caso.