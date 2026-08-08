«È difettosa e pericolosa, quell’autoscala sia sostituita»

Troppi mezzi ormai obsoleti a disposizione dei vigili del fuoco della caserma di Piacenza, uno in particolare: l’autoscala VF 35054. Il messaggio, forte e chiaro, è stato recapitato da alcune sigle sindacali - Fp Cgil e Conapo - al comandante Vito Cristino. Una segnalazione che ritorna con una certa regolarità e che è stata sollevata in questa occasione dopo l’intervento di soccorso del 30 luglio scorso, quando i pompieri sono stati chiamati a recuperare una persona che sopra il tetto di un’abitazione nella zona di via Campagna minacciava di gettarsi di sotto. Durante il salvataggio, andato a buon fine, l’autoscala VF 35054 si è bloccata mentre era ancora in quota con la persona imbarellata a bordo, dicono i sindacati «esponendo a un potenziale rischio sia il personale impegnato nelle operazioni di soccorso sia la persona soccorsa, le cui condizioni fisiche erano particolarmente gravi».

Nel comunicato della Fp Cgil, firmato da Melissa Toscani e da Michele Costa, è evidenziato come il mezzo in questione sia stato interessato nel tempo da numerose avarie. «A seguito dei ripetuti malfunzionamenti è stato più volte posto fuori servizio e inviato in officina per le riparazioni, per poi rientrare in servizio senza che le problematiche risultassero definitivamente risolte».