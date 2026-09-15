Ecco le cinque proposte di Legambiente per piazza Cittadella

«Cinque proposte per togliere piazza Cittadella dal guado»: così Legambiente si rivolge direttamente all’amministrazione; una missiva all’indirizzo della sindaca Tarasconi, vicesindaco Bongiorni e assessore Fantini e Groppelli in cui si chiede di apportare modifiche al progetto elaborato dalla società Arcadis che si è occupata di realizzare il progetto della nuova piazza al termine del percorso di partecipazione. Su quel progetto l’amministrazione ha pubblicato il bando la cui scadenza per la presentazione dell’offerta è oggi alle 12.

«Un percorso che è stato troppo breve per permettere una partecipazione reale – sottolinea Legambiente - il mandato affidato ad Arcadis troppo limitato e la richiesta di prosecuzione del percorso non è stata accolta. Dopo quattordici non è accettabile cercare una soluzione frettolosa soltanto per restituire un’immagine decorosa alla piazza in vista delle prossime elezioni comunali; chiediamo di considerare ciò che abbiamo già offerto e presentato in fare si percorso partecipativo in modo che possa essere recepito e inserito nell’ambito dell’appalto di progetto esecutivo e realizzativo».

Su Libertà le cinque le richieste.