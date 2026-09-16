Emergenza abitativa in crescita, potenziata la dotazione di alloggi

Non cala la tensione abitativa, specie per le fascia economicamente più debole della popolazione. Il Comune si attrezza potenziando la risposta a un fabbisogno che si presenta crescente. La giunta ha deliberato l’inserimento di tre alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp, ossia le case popolari) nel pacchetto destinato all’emergenza abitativa che attualmente è costituito da 43 unità, e la motivazione, si legge nel documento, è proprio «finalizzata ad assicurare adeguata risposta ai nuclei seguiti dal competente servizio sociale in grave situazione di fragilità economico–sociale».

Si tratta di tre unità immobiliari del complesso di via Marinai d’Italia alla Farnesiana, e precisamente ubicate ai civici 7, 11 e 15. La scelta è caduta lì non a caso, ma «anche sulla base del fatto», spiega la delibera, «che gli edifici di via Marinai d’Italia presentano caratteristiche costruttive e uno stato di vetustà tali da rendere opportuno evitare l’assegnazione degli stessi secondo le procedure previste per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, specie considerando la volontà dell’amministrazione di operare per reperire le risorse necessarie per un intervento complessivo di riqualificazione che restituisca immobili adeguati agli standard abitativi attuali».