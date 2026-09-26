Evento di FdI in piazza Cavalli, il mistero in salsa elettorale

C’è una data cerchiata sul calendario della politica piacentina: quella del 17 ottobre. E c’è soprattutto una piazza, piazza Cavalli. Il resto, per ora, è avvolto da una discreta nebbia. Come da prassi nei giorni scorsi Fratelli d’Italia ha infatti chiesto al Comune di poter occupare la piazza nella serata di quel venerdì. Una richiesta apparentemente normale, se non fosse che piazza Cavalli non è esattamente il cortile di casa dove organizzare una riunione di condominio. Riempirla significa avere qualcosa da dire, qualcuno da portare e, possibilmente, un pubblico disposto ad ascoltare.

Ed è così che, attorno a una richiesta di occupazione di suolo pubblico, si è aperto un piccolo mistero.