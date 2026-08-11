Ex Manifattura: la scuola, le luci e i dubbi. Il Comune rassicura: lavori al termine

La nuova scuola, all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi, sarà pienamente operativa dal primo settembre, in tempo per il regolare avvio delle prossime attività scolastiche. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni che sta costantemente seguendo il cantiere in tutte le sue fasi finali.

Una rassicurazione che va a soddisfare anche le segnalazioni arrivate in redazione riguardo alle luci accese all’interno della struttura anche di notte; si tratta di prove tecniche di collaudo in vista della consegna della struttura. Ma anche le iniziali perplessità sulle tempistiche, considerata la deadline dell’inizio del nuovo anno scolastico: la scuola media Ex Manifattura rientra nell’Istituto Comprensivo 7 insieme alle primarie Pezzani e Tavarna, alle scuole dell’infanzia Cervini e Taverna, dirette dalla dirigente, di nuova nomina, Graziana Zanelletti.

«I lavori sono attualmente nella fase conclusiva e nei prossimi giorni saranno completati gli adempimenti necessari alla formalizzazione dell’ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal Pnrr - conferma l’assessore Bongiorni e sottolinea che - restano da completare alcune finiture e sistemazioni delle aree esterne, che saranno eseguite anche in relazione alla stagionalità delle relative lavorazioni ma che non incideranno sulla piena funzionalità e fruibilità dell’edificio scolastico».

Anche gli arredi sono già stati forniti e sono in corso le ultime attività organizzative per gli allestimenti degli spazi.