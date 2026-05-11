Furgone di street food fuori servizio prende fuoco

Il furgone di uno street food ha improvvisamente prese fuoco, verso le 5 della mattina di lunedì 11 maggio, mentre era parcheggiato fuori servizio in via Dossarelli. L'allarme è stato lanciato da una pattuglia dei Metronotte alla centrale operativa, che ha avvisato il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, e le forze dell'ordine. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.