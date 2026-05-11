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Furgone di street food fuori servizio prende fuoco

L'allarme è stato lanciato da una pattuglia dei Metronotte alla centrale operativa, che ha avvisato il 115

Ermanno Mariani
|3 ore fa
Furgone di street food fuori servizio prende fuoco
1 MIN DI LETTURA
Il furgone di uno street food ha improvvisamente prese fuoco, verso le 5 della mattina di lunedì 11 maggio, mentre era parcheggiato fuori servizio in via Dossarelli. L'allarme è stato lanciato da una pattuglia dei Metronotte alla centrale operativa, che ha avvisato il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, e le forze dell'ordine. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

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