Giornata del Migrante e del Rifugiato, oggi in San Francesco

Due simboli per riflettere. In occasione della 112esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebrerà oggi nella basilica di San Francesco, saranno inaugurati un tondo bronzeo di San Giovanni Scalabrini e la Croce di Lampedusa realizzata con i legni di un’imbarcazione naufragata sull’isola del Mediterraneo, idea del falegname siciliano Francesco Tuccio.

Per iniziativa dell’Ufficio Migrantes diocesano, dei missionari scalabriniani e della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, la messa che si terrà oggi alle 11 in San Francesco - con la presenza di Padre Mario Borin, superiore della casa madre di via Torta - inviterà a riflettere sul fenomeno migratorio di ieri e di oggi, traendo le mosse da San Scalabrini, che in tempi non sospetti ne colse la complessità inquadrandolo in modo molto attuale.

Ogni anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato invita a volgere lo sguardo su aspetti diversi del complesso fenomeno migratorio.