Giornata del Migrante e del Rifugiato, oggi in San Francesco
Messa alle 11 e inaugurazione del tondo di San Scalabrini e della Croce di Lampedusa
Filippo Lezoli
|1 ora fa
La locandina della giornata
Due simboli per riflettere. In occasione della 112esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebrerà oggi nella basilica di San Francesco, saranno inaugurati un tondo bronzeo di San Giovanni Scalabrini e la Croce di Lampedusa realizzata con i legni di un’imbarcazione naufragata sull’isola del Mediterraneo, idea del falegname siciliano Francesco Tuccio.
Per iniziativa dell’Ufficio Migrantes diocesano, dei missionari scalabriniani e della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, la messa che si terrà oggi alle 11 in San Francesco - con la presenza di Padre Mario Borin, superiore della casa madre di via Torta - inviterà a riflettere sul fenomeno migratorio di ieri e di oggi, traendo le mosse da San Scalabrini, che in tempi non sospetti ne colse la complessità inquadrandolo in modo molto attuale.
Ogni anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato invita a volgere lo sguardo su aspetti diversi del complesso fenomeno migratorio.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Mamma, sono vivo»: i messaggi lanciati dai treni dai militari deportati
2.
È morto Maurizio Pomarelli, il papà di Elisa: «Non c’è un solo minuto in cui non penso a te»
3.
Sbranata dai lupi, lo shock dei padroni della cagnolina Holly
4.
Scontro tra due furgoni a Settima, statale 45 chiusa per i soccorsi