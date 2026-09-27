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Giornata del Migrante e del Rifugiato, oggi in San Francesco

Messa alle 11 e inaugurazione del tondo di San Scalabrini e della Croce di Lampedusa

Filippo Lezoli
|1 ora fa
La locandina della giornata
La locandina della giornata
1 MIN DI LETTURA
Due simboli per riflettere. In occasione della 112esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebrerà oggi nella basilica di San Francesco, saranno inaugurati un tondo bronzeo di San Giovanni Scalabrini e la Croce di Lampedusa realizzata con i legni di un’imbarcazione naufragata sull’isola del Mediterraneo, idea del falegname siciliano Francesco Tuccio.
Per iniziativa dell’Ufficio Migrantes diocesano, dei missionari scalabriniani e della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, la messa che si terrà oggi alle 11 in San Francesco - con la presenza di Padre Mario Borin, superiore della casa madre di via Torta - inviterà a riflettere sul fenomeno migratorio di ieri e di oggi, traendo le mosse da San Scalabrini, che in tempi non sospetti ne colse la complessità inquadrandolo in modo molto attuale.
Ogni anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato invita a volgere lo sguardo su aspetti diversi del complesso fenomeno migratorio.
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