Giorno della Libertà, «Un tributo a chi ha sofferto e combattuto»

Come ogni anno Piacenza ha celebrato il Giorno della Libertà, con la cerimonia istituzionale tenuta nell’area verde di via Santa Franca davanti alla stele in omaggio all'importante avvenimento nell'anniversario della caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989. Presenti rappresentanti del mondo istituzionale e militare ad ascoltare le parole della sindaca Katia Tarasconi e della consigliera provinciale Patrizia Calza, insieme al vice prefetto Attilio Ubaldi, con la benedizione di don Davide Maloberti e una delegazione dei Liberali Piacentini oltre ai giovani della Consulta degli Studenti.

«Il 9 novembre 1989, con la caduta del Muro di Berlino, si chiudeva una delle pagine più dolorose della storia europea contemporanea – ha detto Tarasconi – il Giorno della Libertà ci invita a ricordare tutte le vittime della violenza dei totalitarismi, quanti hanno subito persecuzioni, discriminazioni e privazioni, quanti hanno resistito pagando spesso un prezzo altissimo per le proprie idee e per il diritto. Questa stele, collocata nel 2021 grazie alla generosità del Circolo culturale «Luigi Einaudi» e alla convinta volontà dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, rappresenta un segno tangibile di questa memoria. Un tributo a chi ha sofferto e combattuto, ma anche un monito rivolto a tutti noi: la libertà non è mai una conquista definitiva, né un bene che possiamo considerare acquisito per sempre. Ricordare oggi significa soprattutto non smettere di vigilare, perché nessun muro, materiale o ideale, possa mai più dividere gli esseri umani e negare loro il diritto di essere liberi».



