Gotico, subito visite al salone. L’ex Barino riapre a inizio luglio

Al via, con il mese di giugno, la fase operativa della nuova gestione integrata dei servizi turistici, culturali e di accoglienza nel cuore della città, che comprende l’Ufficio informazione e accoglienza turistica (IAT-R), il caffè storico sotto i portici del Municipio e il servizio di apertura al pubblico di Palazzo Gotico.

La rete di imprese guidata da Monteleone Group – che opererà insieme a Food Evolution Srl, Artemisia Srl e Diamaty Srl – riceverà in consegna domani, come previsto dal disciplinare di concessione, sia lo IAT-R, il cui staff è stato interamente riconfermato, sia l’attività di apertura e chiusura del salone monumentale di Palazzo Gotico.

E’ fissata all’inizio di luglio, invece, la riapertura del caffè storico al piano terra di Palazzo Mercanti.