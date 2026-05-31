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Gotico, subito visite al salone. L’ex Barino riapre a inizio luglio

Parte domani la nuova gestione  che comprende anche lo Iat. Prevista la consegna delle sedi al gruppo Monteleone

Leonardo Chiavarini
|3 ore fa
Lo sgombero dei locali dell’ex Barino sotto il Municipio
Lo sgombero dei locali dell’ex Barino sotto il Municipio
1 MIN DI LETTURA
Al via, con il mese di giugno, la fase operativa della nuova gestione integrata dei servizi turistici, culturali e di accoglienza nel cuore della città, che comprende l’Ufficio informazione e accoglienza turistica (IAT-R), il caffè storico sotto i portici del Municipio e il servizio di apertura al pubblico di Palazzo Gotico.
La rete di imprese guidata da Monteleone Group – che opererà insieme a Food Evolution Srl, Artemisia Srl e Diamaty Srl – riceverà in consegna domani, come previsto dal disciplinare di concessione, sia lo IAT-R, il cui staff è stato interamente riconfermato, sia l’attività di apertura e chiusura del salone monumentale di Palazzo Gotico.
E’ fissata all’inizio di luglio, invece, la riapertura del caffè storico al piano terra di Palazzo Mercanti. 
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