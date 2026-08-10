«Hai una sigaretta?» Risponde di no e finisce preso a pugni

«Hai una sigaretta?». E una banale richiesta finisce con una raffica di pugni al volto. È successo nella serata di sabato in via Roma, all’altezza di palazzo Costa, dove sono dovuti intervenire poliziotti e 118 per un’aggressione avvenuta in mezzo alla strada.

Sembra che tutto sia nato proprio da futili motivi, attorno alla mezzanotte. Uno straniero sarebbe stato avvicinato da altri due stranieri che gli avrebbero chiesto una sigaretta. lcuni amici del malcapitato, se la sono data a gambe.