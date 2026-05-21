Il Fante partirà presto, imponente piano per trasferirlo
La Giunta ha accolto la donazione da parte della Società Santa Caterina (valore stimato 70mila euro). La parola al Ministero
Patrizia Soffientini
|1 ora fa
Sara il bastione Corneliana sul Facsal, affacciato su via IV Novembre, la nuova sede del Fante
Ciao Fante. La partenza del monumento dal cortile di palazzo Scotti da Sarmato in via Castello è ormai vicina. Nei giorni scorsi è stata formalizzata la donazione dell’opera alla Società Santa Caterina Spa, che sta recuperando con grande cura l’edificio storico trasformato in caserma e ormai chiuso da un trentennio. L’opera è vincolata, ed è stata valutata 70 mila euro, una cifra che ha permesso a Palazzo Mercanti di accettare la donazione.
Trasferire il fante su Bastione Corneliana si presenta come un’operazione complessa e costosa (a carico della società). Dovrà essere effettuato lo scavo, posato il calcestruzzo e poi la statua smontata. E’ necessaria una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e un investimento di qualche decina di migliaia di euro per smontare il Fante e quindi rimontarlo.