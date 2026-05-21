Il Fante partirà presto, imponente piano per trasferirlo

Ciao Fante. La partenza del monumento dal cortile di palazzo Scotti da Sarmato in via Castello è ormai vicina. Nei giorni scorsi è stata formalizzata la donazione dell’opera alla Società Santa Caterina Spa, che sta recuperando con grande cura l’edificio storico trasformato in caserma e ormai chiuso da un trentennio. L’opera è vincolata, ed è stata valutata 70 mila euro, una cifra che ha permesso a Palazzo Mercanti di accettare la donazione.

Trasferire il fante su Bastione Corneliana si presenta come un’operazione complessa e costosa (a carico della società). Dovrà essere effettuato lo scavo, posato il calcestruzzo e poi la statua smontata. E’ necessaria una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e un investimento di qualche decina di migliaia di euro per smontare il Fante e quindi rimontarlo.