«Il governo riveda il codice della strada, ecco perché anche Piacenza dice “no”»
L’assessora Fantini: meno autonomia ai Comuni e più ostacoli alla mobilità sostenibile
Thomas Trenchi
|2 ore fa
Meno autonomia ai Comuni e maggiori ostacoli alle politiche di mobilità sostenibile. Sono questi i due punti che mettono sul piede di guerra 27 amministrazioni italiane contro la riforma del Codice della strada. Tra i firmatari del documento che chiede una «profonda riscrittura» del provvedimento governativo c’è anche Adriana Fantini, assessora all’Urbanistica di Piacenza.
Secondo i promotori, il nuovo impianto normativo «ostacola le politiche di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, limita pesantemente l’autonomia dei Comuni, toglie tutele alle persone più vulnerabili sulla strada». A “Libertà”, Fantini chiarisce le ragioni dell’adesione piacentina: «Un Codice della strada si giudica da chi sceglie di proteggere. Per me le priorità devono essere chi cammina, chi pedala, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, che oggi pagano il prezzo più alto della strada. Per questo chiediamo, con spirito costruttivo, che il testo venga riscritto lasciando ai Comuni gli strumenti per rendere le nostre città più sicure».
A sostegno della richiesta, i firmatari richiamano innanzitutto il bilancio delle vittime.
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