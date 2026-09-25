«In via Morigi rivedere disco orario e carico e scarico»

A dispetto delle differenti sensibilità in merito alla sperimentazione del senso unico in via Morigi e delle modifiche di viabilità di alcune strade limitrofe - c’è infatti chi ha trovato un beneficio dal punto di vista viabilistico e chi no -, sono due gli aspetti che trovano concordi gli esercenti della zona: la necessità dell’introduzione del disco orario per i parcheggi ricavati negli stalli bianchi in via Morigi e le difficoltà che i negozianti devono affrontare per l’assenza delle piazzole di carico e scarico ad uso dei fornitori.

Trattandosi di sperimentazione c’è chi chiede un aggiustamento in tempi rapidi, ma lamenta il fatto di essersi sentito rispondere dagli uffici comunali che prima del termine dei sei mesi di prova - questa la durata della sperimentazione - di modifiche non se ne parla. Non tutti l’hanno presa bene, anche perché sottolineano che «alcuni problemi sono già oggi evidenti, dopo un mese dalla modifica».

Sono dodici le attività nel tratto attorno all’incrocio di via Morigi con via Emmanueli: sei da una parte della strada, sei dall’altra. A suo modo, per la differente tipologia di merce trattata o servizio erogato, a ognuno pesa l’assenza di uno spazio per caricare e scaricare la merce.