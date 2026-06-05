Intelligenza artificiale, Piacenza tra i primi Comuni italiani a dotarsi di linee guida

Approvate le Linee Guida comunali per l’utilizzo dell’IA: trasparenza, tutela dei dati, supervisione umana e servizi più efficienti per cittadini e imprese. Un passo avanti verso una Pubblica amministrazione più innovativa, efficiente e trasparente, senza mai rinunciare al controllo umano, alla tutela dei diritti e alla sicurezza dei dati.

Il Comune di Piacenza si dota dunque delle proprie Linee Guida per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, uno strumento che consentirà all’Ente di affrontare con responsabilità e visione una delle più grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo.



Le Linee Guida definiscono principi, regole e procedure per l’utilizzo dell’IA all’interno dell’Amministrazione comunale, nel pieno rispetto della normativa europea, della protezione dei dati personali e dei diritti dei cittadini.

L’obiettivo è chiaro: utilizzare l’innovazione per migliorare i servizi, semplificare i processi interni, aumentare l’efficienza dell’organizzazione comunale e liberare tempo e risorse da dedicare alle attività a maggior valore aggiunto per la collettività.



«L’Intelligenza Artificiale non deve fare paura – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi –. Come tutte le grandi innovazioni va governata, non subita. Per questo abbiamo scelto di dotarci di regole chiare, mettendo al centro la persona, la trasparenza e la responsabilità. La tecnologia può essere una straordinaria alleata per migliorare il lavoro della Pubblica Amministrazione e la qualità dei servizi ai cittadini, ma le decisioni continueranno sempre ad essere assunte dalle persone».



Le Linee Guida introducono principi fondamentali come l’umanesimo digitale, la trasparenza, la spiegabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale, la non discriminazione, la sicurezza dei dati e il controllo umano obbligatorio su ogni processo decisionale rilevante. È inoltre previsto un gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato di valutare e monitorare i sistemi di Intelligenza Artificiale adottati dall’Ente, nonché l’istituzione di un registro dedicato per garantire la massima tracciabilità e trasparenza nell’utilizzo di queste tecnologie.

Particolare attenzione viene riservata alla prevenzione dei rischi, al contrasto della cosiddetta “shadow AI”, all’attività di monitoraggio periodico e alla formazione del personale, affinché l’utilizzo di questi strumenti avvenga sempre in modo consapevole, sicuro e conforme alle normative vigenti.



«Vogliamo che Piacenza sia una città capace di innovare senza perdere il proprio volto umano – conclude Tarasconi –. L’Intelligenza Artificiale può aiutare le amministrazioni a lavorare meglio e più velocemente, ma non sostituirà mai il valore del giudizio umano, dell’ascolto e della relazione con i cittadini. L’innovazione ha senso soltanto quando migliora concretamente la vita delle persone».



Con l’approvazione delle Linee Guida, Piacenza si colloca tra le amministrazioni locali che hanno scelto di affrontare la sfida dell’Intelligenza Artificiale con un approccio strutturato, responsabile e orientato alla creazione di valore pubblico, trasformando una grande opportunità tecnologica in uno strumento al servizio della comunità.