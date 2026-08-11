La suggestione di Bruna Milani: «Ecco la mia idea di piazza Cittadella»

Un giardino urbano ricco di simboli e significati, come luogo di bellezza, natura, socialità e memoria. Memoria che viene evidenziata da un grande prato a forma di “una freccia segnaletica” che conduce lo sguardo verso la Cittadella Farnesiana, un unicum comprendente non solo Palazzo Farnese, ma anche le Scuderie e la Rimessa «dove sarebbe bene collocare la collezione delle carrozze».

Ecco, in sintesi, piazza Cittadella immaginata da Bruna Milani (che sta riscuotendo un certo interesse, a giudicare anche dalle lettere arrivate al nostro giornale): mentre in questi giorni il Comune di Piacenza ha dato il via libera al progetto di riqualificazione redatto da Arcadis, l’artista piacentina sta stimolando la discussione attorno al cantiere della piazza dopo aver affidato al sito PiacenzaDiario una nuova visione dello spazio. «Non sono architetto né geometra bensì una poetessa - spiega Milani - I luoghi scatenano la mia fantasia. Quello che propongo ovviamente non è un progetto esecutivo ma una proposta, con piccole varianti, per farsi un’idea che lascio all’immaginazione».

Milani parte esponendo, a suo giudizio, le criticità del progetto ufficiale.