Ladri-vandali al bar del parco Galleana: rubati la cassa e i server

Furto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto al bar del Parco della Galleana, dove i ladri sono entrati in azione intorno alle 3. A ricostruire quanto accaduto è Carlo Becciu, titolare del bar. I malviventi hanno prima spaccato il lucchetto del cancello del parco e sono entrati con un’auto dall’ingresso della San Corrado. Una volta all’interno, hanno raggiunto il bar e hanno divelto l’inferriata, riuscendo così a entrare nel locale.

I ladri hanno messo tutto a soqquadro, spaccando i forni, danneggiando palmari e cellulari e portando via anche i server. È stata inoltre rubata la cassa automatica, molto pesante: secondo il titolare, per portarla via sarebbero state necessarie almeno quattro persone. I malviventi hanno portato via anche il fondo cassa. Il bottino è ancora da quantificare, così come l’ammontare complessivo dei danni provocati al locale.

A far scattare l’allarme è stato il sistema di sicurezza del bar. Il titolare si è accorto di quanto era accaduto e sul posto sono intervenute le guardie giurate di Metronotte, ma i ladri erano già riusciti a fuggire.

L’episodio riaccende anche il tema della sicurezza all’interno del Parco della Galleana. Becciu spiega di aver chiesto già da parecchio tempo di mantenere il parco aperto fino a mezzanotte: «Spero che questo sia il motivo per capire che una zona presidiata è più sicura. Più il parco rimane aperto e presidiato, minori sono le possibilità che accadano episodi di questo tipo».