Lavori alla Dal Verme, ma il recupero è lontano

Lavori in corso nell’ex caserma “Jacopo Dal Verme”, ma il recupero vero e proprio resta ancora lontano. Il cantiere, avviato in questi giorni in via Benedettine, riguarda soltanto la sistemazione del tetto. Un intervento limitato, che non segna dunque l’inizio della riqualificazione dell’intero complesso. A precisarlo è l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile: «Si tratta di un’opera per la sistemazione della copertura, seguita direttamente dalla direzione regionale dell’Emilia-Romagna».

Qualcosa si muove, invece, sul fronte delle intenzioni: «Sono in corso le attività per la produzione di un progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato agli interventi di consolidamento strutturale», spiega l’Agenzia. Un passaggio preliminare che servirà anche a definire le successive possibilità di valorizzazione. Le nuove funzioni dovranno rispettare i vincoli storici e architettonici. «Tra le ipotesi ci sono artigianato produttivo, attrezzature scolastiche di interesse comune e servizi sanitari e assistenziali», chiarisce il Demanio. Intanto resta chiuso il cortile interno, utilizzato per anni come parcheggio pubblico gratuito.

La storia del recupero è lunga. Già nel 2018 il Demanio aveva cercato investitori con un bando per la concessione e la valorizzazione della struttura, senza però arrivare a una soluzione. Oggi l’ex caserma «non è in vendita». La prospettiva indicata è quella di «partnership pubblico-private per il suo recupero con nuove funzioni».