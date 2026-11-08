Borgotrebbia, lavori nel sottopasso di via Monte Carevolo: scatta il senso unico alternato
Da domani lunedì 9 novembre fino al 21 novembre carreggiata ristretta e traffico regolato da un semaforo per consentire la sistemazione delle griglie e la realizzazione di nuove bocche di lupo.
Redazione Online
|3 ore fa
Modifiche alla viabilità nella zona di Borgotrebbia per i lavori nel sottopasso ferroviario di via Monte Carevolo. Da lunedì 9 a sabato 21 novembre sarà istituito il senso unico alternato, regolato da un semaforo, con restringimento della carreggiata.
Il provvedimento entrerà in vigore domani, lunedì 9 novembre, alle ore 8 e resterà valido fino alla mezzanotte del 21 novembre, come stabilito dall'ordinanza comunale numero 777 del 2 novembre.
L'intervento, comunicato da Iren Acqua Piacenza, prevede la sistemazione delle griglie esistenti e la realizzazione di nuove bocche di lupo nel sottopasso ferroviario.
Durante i lavori la circolazione sarà consentita alternativamente nelle due direzioni, con possibili rallentamenti e tempi di attesa al semaforo, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.
Le limitazioni decadranno con la rimozione della segnaletica di cantiere.
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