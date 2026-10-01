Legambiente: Pertite, quel sì unanime è stato un momento di buona politica
Dopo il via libera in consiglio comunale al testo che destina l’area a parco pubblico, la soddisfazione del movimento ambientalista
Redazione
|3 ore fa
«È un risultato importante, perché con il nuovo testo approvato in consiglio comunale all’unanimità ora viene resa inequivocabile la destinazione dell’intera Pertite a parco pubblico».
Legambiente Piacenza esprime grande soddisfazione per il sì all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, dell’emendamento al Piano urbanisitico generale (in sigla: PUG) all’area della Pertite.
Il parere positivo nasce dal fatto che il “sì” dell’aula «interviene proprio - spiega una nota del Circolo “Emilio Politi” di Legambiente Piacenza - sui punti che avevano motivato le osservazioni presentate da Legambiente e dall’Associazione Parco della Pertite, eliminando quelle formulazioni che ritenevamo potessero lasciare margini di ambiguità sulla futura destinazione dell’area. Con il nuovo testo viene resa inequivocabile la destinazione dell’intera Pertite a parco pubblico».
Ma accanto al merito dell’emendamento, Legambiente Piacenza tiene a sottolineare anche il metodo con cui si è arrivati alla sua approvazione.
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