Mercato alle ex Scuderie con panetteria, ortofrutta gastronomia e spazio bar

Tre banchi, e precisamente una panetteria, un ortofrutta e una gastronomia. Più un bar, vale a dire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. È nero su bianco l’assetto del nuovo mercato coperto nella designata sede delle ex Scuderie di Maria Luigia. Così, ricalcando quanto era emerso in sede progettuale, lo prevede l’apposito regolamento comunale che la giunta ha varato avviandolo al percorso di approvazione consiliare (oggi il passaggio in commissione). Una tappa concreta di avvicinamento all’inaugurazione della struttura, che è prevista all’inizio del 2027.

In piazza Casali i lavori di recupero e restauro dello storico immobile che ospitava le Scuderie farnesiane, appaltati alle imprese Impredima e Gogni (circa 3,4 milioni l’importo), hanno il traguardo fissato per il prossimo novembre. Poi mancheranno solo rifiniture e arredi, e il collaudo, prima che il nuovo mercato alimentare coperto nella prestigiosa sede individuata dall’amministrazione Tarasconi possa partire. Un appuntamento in agenda per i primi mesi del 2027.