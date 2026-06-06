Nodo sosta in Cittadella: commercianti contrari al progetto senza stalli

C’è chi come il direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli propone che «in attesa che parta il cantiere per riqualificare piazza Cittadella, l’area torni a essere un parcheggio per le auto», mentre il collega di Confcommercio Gianluca Barbieri auspica che «ci si possa orientare verso una trattativa con la caserma Nicolai per recuperare 200 o 300 posti auto».

Le proposte arrivano all’indomani dell’ultimo incontro del percorso partecipativo con i tecnici della società Arcadis: un incontro dal quale è emersa l’idea di progettare la piazza sul modello parigino di Place de l’Hotel de Ville che preveda in sintesi un’area per gli eventi, spazio per il verde e a servizio della scuola elementare, ma zero parcheggi. Proprio quest’ultimo punto è una spina nel fianco per le associazioni di categoria che rappresentano il commercio.