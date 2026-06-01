Nuova Biblioteca Dante, quartiere in festa il 4 giugno per l'apertura

Sarà inaugurata giovedì 4 giugno alle 11, alla presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e della sindaca Katia Tarasconi, la nuova Biblioteca comunale Dante, al civico 46 di viale Alighieri.

La struttura - tra gli obiettivi strategici dell'Agenda trasformativa urbana di Piacenza - è stata realizzata grazie ai fondi europei ATUSS - PR FESR Emilia Romagna 2021-2027, sulla base del progetto finanziato nel 2021 dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Al taglio del nastro per i locali della nuova Biblioteca - che sorge nell'area della storica sede, la cui vetustà ne aveva resa necessaria la demolizione e successiva ricostruzione - seguirà lo scoprimento del grande murale collocato sul retro, l'opera "Vita Nova" ideata dall'artista Koté in collaborazione con l'associazione ArteViva Ets nell'ambito delle Linee guida sull'Arte urbana del Comune di Piacenza e realizzato grazie al contributo del Gruppo Giovani di Confindustria Piacenza.

L'apertura ufficiale della Biblioteca Dante nella sua nuova e definitiva veste, dopo i mesi in cui il presidio culturale ha continuato a operare, in una collocazione provvisoria, a poche centinaia di metri lungo la stessa via, si prospetta come una vera e propria giornata di festa che proseguirà nel pomeriggio.

Dalle 16.30 alle 19, infatti, valorizzando anche la contiguità con l'area verde adiacente, si terranno esibizioni di skateboarding e break dance a cura dell'associazione Street is Culture, mentre dalle 18 sarà affidata all'estro di Filippo Arcelloni, dell'associazione PKD, la lettura di alcuni brani.

Per l'intera giornata, lo staff della Biblioteca Dante sarà a disposizione degli utenti e di tutti i cittadini interessati per mostrarne le caratteristiche e illustrare i servizi alla collettività.

A testimoniare la grande attesa degli utenti della sede bibliotecaria per l'inaugurazione, il loro coinvolgimento in un video, pubblicato oggi sui canali social e YouTube di Comune, Biblioteca Passerini Landi e PiacenzaGiovani, che esprime la partecipazione e il coinvolgimento emotivo legati a uno spazio particolarmente amato e frequentato, che rafforza la propria funzione come polo culturale per il quartiere e per le vicine scuole.