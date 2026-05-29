Nuove pensiline fotovoltaiche nel parcheggio di viale Malta, partono i lavori

Al via i lavori per la realizzazione delle nuove pensiline fotovoltaiche nel parcheggio tra viale Malta e via Palmerio: uno tra i cinque progetti strategici nell’Agenda trasformativa urbana del Comune di Piacenza (Atuss), cofinanziati dal Fondo europeo di Sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo plus.

La posa dei pannelli a parziale copertura del parcheggio contribuirà concretamente al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni della vicina sede comunale di viale Beverora, che beneficerà della produzione di energia da fonte ecosostenibile, garantendo inoltre una migliore fruibilità e la protezione dagli agenti atmosferici per gli utilizzatori dell’area di sosta, grazie alle pensiline che manterranno all'ombra circa un centinaio di posti auto.

Il cantiere entrerà nel vivo tra una decina di giorni, ma si rende già necessario in precedenza recintare una piccola superficie, corrispondente a otto stalli di parcheggio tra gli spazi delimitati da strisce blu, nelle adiacenze della Questura, per consentire alla ditta incaricata, Cesag Srl di Genova, di effettuare i dovuti sondaggi geognostici.

Successivamente, nella settimana da lunedì 8 a venerdì 12 giugno, sarà allestita l’area di cantiere vera e propria, che richiederà alcune modifiche alla viabilità interna al parcheggio e il riposizionamento, in una zona dedicata e sempre accessibile, di alcuni spazi di sosta riservati alle persone con disabilità.

«I tecnici comunali – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – stanno seguendo passo dopo passo, insieme all’azienda esecutrice, tutte le fasi di pianificazione. Occupando un’importate porzione di parcheggio, l’estensione del cantiere a pieno regime genererà qualche difficoltà, che si è preventivamente condivisa in particolare con Questura, Provincia e Istituto Colombini, che ringrazio per la collaborazione e disponibilità. Abbiamo cercato nel programmare la fase realizzativa in modo da non compromettere l’operatività dei soggetti che insistono sull’area, cercando di contenere il più possibile i disagi e le temporanee limitazioni che questo intervento - seppur virtuoso - necessariamente comporterà. Il tutto nell’intento di tutelare le categorie più fragili e chi usufruisce del parcheggio per motivi di lavoro. Non a caso, la parte più consistente dei lavori verrà portata avanti nel periodo estivo, iniziando in concomitanza con le vacanze scolastiche e prevedendo di terminare, se tutto procederà senza complicazioni, entro l'8 settembre per le fasi più impattanti, con il completamento definitivo dell'intervento fissato entro la metà di novembre.»

Durante l'attività di collocazione delle pensiline, si dovrà procedere allo spostamento della rete di confine della scuola, nonché all’attivazione di una corsia provvisoria a doppio senso di marcia a servizio della Questura, predisponendo la nuova segnaletica per garantire comunque il passaggio in sicurezza e l’utilizzo degli spazi di sosta che di volta in volta resteranno a disposizione. Sino all’8 giugno, i posteggi di cui attualmente si avvale il liceo Colombini rimarranno nella disponibilità della scuola, ma a partire da quella data l’area diventerà oggetto di cantiere per la realizzazione della futura cabina ENEL che, entro l'autunno, sarà collegata al quadro elettrico comunale.