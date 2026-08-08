Nuovo ospedale, dalla Regione  i fondi (7 milioni) per la viabilità

Un investimento nella sicurezza ed efficienza della rete della viabilità e delle infrastrutture di trasporto dell’Emilia-Romagna, attraverso la riqualificazione di ponti, la realizzazione di nuove rotatorie, il miglioramento dei collegamenti stradali e il potenziamento della mobilità sostenibile. Così una nota della Regione descrive i 22 interventi coperti con quasi 92 milioni per un investimento complessivo sul territorio, grazie al co-finanziamento degli enti locali, di oltre 102 milioni. La fetta assegnata a Piacenza è di 1 3,4 milioni, così distribuiti: 7,4 milioni al capoluogo per le opere infrastrutturali connesse al programmato nuovo ospedale, 4,5 milioni per la variante di Cortemaggiore sulla provinciale 462R di Vald’Arda (1° stralcio), 1,5 milioni per una nuova rotatoria sulla provinciale 6 di Carpaneto.

Gli interventi sono finanziati tramite il bando sostenuto dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027 previsto dall’Accordo per lo sviluppo e la coesione. I fondi assegnati, si legge nella nota, rappresentano il primo pacchetto della terza tranche della dotazione complessiva destinata alla viabilità e alle infrastrutture di trasporto, pari a 137 milioni, a cui si aggiungono 46 milioni di risorse proprie della Regione.