«Pago da sempre il plateatico, ma il dehor è impraticabile»

Da anni combatte la stessa battaglia, tra segnalazioni, richieste e sopralluoghi, senza che la situazione cambi davvero. Elisa Barberini, titolare della pub birreria La Scimmia Pazza di viale Malta, torna a chiedere al Comune un intervento per sistemare il tratto di marciapiede davanti al suo locale, dove il plateatico continua a fare i conti con una pavimentazione sconnessa, radici affioranti e avvallamenti che rendono difficile, se non impossibile, installar e un dehors stabile e decoroso.

Il locale si affaccia sul controviale e lo spazio esterno rappresenta una risorsa importante soprattutto nella stagione estiva. Ma proprio qui iniziano i problemi. Tavoli e sedie, racconta la titolare, traballano a causa del fondo irregolare e diventa complicato garantire comfort e sicurezza ai clienti. «Non chiedo privilegi - spiega Barberini - ma semplicemente di poter lavorare in condizioni normali. Ogni anno rimonto il plateatico sapendo già che tavoli e sedie saranno instabili. Le buche e le radici degli alberi rendono praticamente impossibile sistemare tutto in modo decoroso». Una situazione che, secondo l’esercente, è stata segnalata più volte agli uffici comunali nel corso degli anni. «Ho scritto, telefonato, fatto presente il problema in diverse occasioni, ma non è mai stata trovata una soluzione. Basterebbe anche un intervento temporaneo, in attesa di una riqualificazione definitiva, per rendere utilizzabile quello spazio».