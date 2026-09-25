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Passante sventa il furto di una bicicletta

La donna ha visto due persone che armeggiavano su una due ruote e li ha messi in fuga

Redazione
|3 ore fa
Le due persone notate vicino alla bici in via Leonardo Da Vinci
Le due persone notate vicino alla bici in via Leonardo Da Vinci
1 MIN DI LETTURA
Sventato il furto di una bicicletta grazie al coraggio di una passante. «”Che cosa state facendo?” ho detto a quei due che armeggiavano intorno al lucchetto di una bicicletta con una tronchese. Loro, assai sorpresi, mi hanno risposto: “Ma niente, abbiamo perso la chiave della bici e stiamo cercando di rompere il lucchetto per utilizzarla”».
È questo il racconto di Barbara, che abita nella zona di via Leonardo da Vinci e che l’altro pomeriggio, passando in automobile proprio in quella via ha notato i due vicino alla bici non si è voltata dall’altra parte.
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