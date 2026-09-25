Passante sventa il furto di una bicicletta

Sventato il furto di una bicicletta grazie al coraggio di una passante. «”Che cosa state facendo?” ho detto a quei due che armeggiavano intorno al lucchetto di una bicicletta con una tronchese. Loro, assai sorpresi, mi hanno risposto: “Ma niente, abbiamo perso la chiave della bici e stiamo cercando di rompere il lucchetto per utilizzarla”».

È questo il racconto di Barbara, che abita nella zona di via Leonardo da Vinci e che l’altro pomeriggio, passando in automobile proprio in quella via ha notato i due vicino alla bici non si è voltata dall’altra parte.