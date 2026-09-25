Passante sventa il furto di una bicicletta
La donna ha visto due persone che armeggiavano su una due ruote e li ha messi in fuga
Redazione
|3 ore fa
Le due persone notate vicino alla bici in via Leonardo Da Vinci
Sventato il furto di una bicicletta grazie al coraggio di una passante. «”Che cosa state facendo?” ho detto a quei due che armeggiavano intorno al lucchetto di una bicicletta con una tronchese. Loro, assai sorpresi, mi hanno risposto: “Ma niente, abbiamo perso la chiave della bici e stiamo cercando di rompere il lucchetto per utilizzarla”».
È questo il racconto di Barbara, che abita nella zona di via Leonardo da Vinci e che l’altro pomeriggio, passando in automobile proprio in quella via ha notato i due vicino alla bici non si è voltata dall’altra parte.