Piacenza come il Mojave: "diavolo di sabbia" in un piazzale di via Coppalati

Una piccola tromba d'aria - o meglio un cosiddetto «diavolo di sabbia» - si è sviluppata nel primo pomeriggio a Piacenza in un piazzale nella zona di via Coppalati. Il breve sviluppo del fenomeno è stato ripreso da Yuri Zanelli.

«Si tratta di un fenomeno meteorologico, tipico dei territori desertici e secchi, che non è legato ad una perturbazione a carattere temporalesco - si legge su Wikipedia -, come quella dei tornado, ovvero trombe d'aria ma è comunque dovuto a correnti convettive. La sua forma richiama molto quella della tromba d'aria, tuttavia le dimensioni sono molto più piccole. La sua energia e di conseguenza gli effetti provocati sull'ambiente, sono in generale limitati, ma in qualche caso possono anche provocare danni agli edifici ed effetti conseguenti sulle persone».

«La particolarità di questo fenomeno, vere e proprie trombe d'aria in miniatura, è che si sviluppano anche quando in cielo non vi è nemmeno una nuvola; infatti non sono collegate a nessuna nube di passaggio o temporale. La sua formazione è causata da un eccessivo surriscaldamento della superficie di un suolo secco e caldo che, in presenza di una leggera depressione sovrastante, genera un mulinello di aria che può crescere in dimensioni e in potenza».