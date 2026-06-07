Coesione sociale e appartenenza i valori della Festa dei Vicini

Musica, sorrisi, giochi per i più piccoli e tanta voglia di stare insieme. È stata un successo la Festa dei Vicini organizzata da Acer Piacenza nel quartiere di San Sepolcro, un appuntamento che ha riunito inquilini, residenti, famiglie e istituzioni in una serata all'insegna della socialità e della condivisione.

A presentare l'evento è stata Rita Nigrelli di Radio Sound, che ha accompagnato il pubblico tra momenti di intrattenimento, musica e il coinvolgente quiz di cultura generale che ha visto sfidarsi anche la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi. A conquistare le maglie ufficiali di Radio Sound sono stati gli inquilini, protagonisti di una partecipazione attenta e appassionata.

Grande spazio è stato dedicato ai bambini grazie all'area giochi animata da Raffa e ai laboratori della maestra Lucia Sperzagni, che ha proposto letture e attività creative. «L'educazione civica nasce anche da esperienze come queste – ha sottolineato Sperzagni – perché i bambini imparano il rispetto, la collaborazione e il senso di appartenenza a una comunità attraverso momenti concreti di condivisione».

La festa si è tenuta nel quartiere di San Sepolcro

La serata è stata accompagnata dalla musica dell'orchestra di Marilena Massarini, che ha riportato in pista il ballo liscio coinvolgendo gli ospiti in valzer e mazurke. Molto apprezzata anche l'esibizione della scuola New Happy Dance, che con i suoi balli caraibici ha coinvolto adulti e bambini in divertenti coreografie di gruppo.

Presenti all'iniziativa anche il vicepresidente di Acer Piacenza Andrea Pezzani, la consigliera Ilaria Rossi e il direttore Stefano Cavanna, che ha partecipato con entusiasmo ai momenti di ballo insieme alle inquiline del quartiere.

«La Festa dei Vicini rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra attività – ha dichiarato il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi –. Stare insieme, partecipare e conoscersi significa costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità. La musica, il gioco e la condivisione sono strumenti straordinari per favorire il dialogo e l'inclusione tra persone di età e culture diverse».

Il Consiglio di amministrazione di Acer Piacenza ha voluto ringraziare tutti i dipendenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Manuele Biselli, Graziana Mazzari, Eralda Marchesi, Claudia Sartori, Sabrina Daturi, la mediatrice sociale Cecilia Rattotti. Hanno partecipato alla serata anche Mattia Tansini, Rosaria Rama e Davide Barbieri. Un lavoro di squadra che ha richiesto impegno, disponibilità e passione fino alle ultime fasi dell'organizzazione.

La Festa dei Vicini si conferma così un'importante occasione per promuovere coesione sociale, partecipazione e senso di appartenenza, valori che da sempre rappresentano una delle missioni principali di Acer Piacenza.