Ex Acna, no della Soprintendenza allo spostamento dell'accesso al parcheggio

C'è una brutta notizia per quanto riguarda il progetto dell'ex Acna: la Soprintendenza ha detto no alla proposta dei cittadini di spostare l'accesso al nuovo parcheggio da Porta Borghetto all'inizio di via Tramello, soluzione che avrebbe permesso di ridurre l'inquinamento.

Lo ha comunicato l'assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni all'incontro sull'aggiornamento dell'area che si è tenuto alla sala della partecipazione di via Taverna. «Purtroppo, nell'interlocuzione con la Soprintendenza, è stata prospettata l'impossibilità di andare a variare il decreto di vincolo – ha spiegato l'assessore – siamo infatti nella fascia di rispetto delle Mura Farnesiane e l'accesso ipotizzato, che poteva essere appunto quello di via Tramello, è ovviamente stato convertito in ciclopedonale, ma la generazione di nuove strade su aree di vincolo non sono proprio possibili a causa di questo decreto che insiste sulle Mura».

Procede invece come da cronoprogramma lo stato delle fasi espropriative e progettuali, bisogna aspettare il completamento dell'esproprio per poter presentare un progetto esecutivo, in seguito ci sarà la gara e infine l'avvio dei lavori nei mesi autunnali.